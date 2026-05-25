中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、パキスタンのシャリフ首相が同国で24日に起きた列車爆破事件を強く非難したとの質問に対し、中国は関連報道に留意しているとした上で、今回のテロ事件に対して「強烈な非難」を表明した。毛氏はまた、次のように述べた。中国は犠牲者に深い哀悼の意を表し、犠牲者の家族と負傷者を心からお見舞いする。