兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、兵庫県警・たつの署捜査本部は5月24日、殺人容疑で逮捕状を取った住所不詳・無職、大山賢二容疑者（42）の顔写真を公開した指名手配された大山賢二容疑者（42）※画像提供・兵庫県警公開した顔写真は、2017年ごろに本人の身分証明書として撮影されたもので、全身を写したものは、事件が発覚する2日前、5月17日に現場付近の防犯カメラがとらえた画像。