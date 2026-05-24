【モデルプレス＝2026/05/24】韓国グローバルグループ・aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）がモデルプレスの取材に応じ、夢を叶えるために必要だと思うことについて「目標を決めて、たとえ時間がかかっても努力を重ねます」と語った。【写真】紅白出場K-POP美女、美脚全開のミニ丈ゴルフウェア姿◆aespa・カリナの「夢を叶える秘訣」取材は4月27日に都内で行われた「KARINA×MARK＆LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』