aespaカリナが語った「夢を叶える秘訣」とは 約5分の取材時間で“茶目っ気たっぷり”
【モデルプレス＝2026/05/24】韓国グローバルグループ・aespa（エスパ）のカリナ（KARINA）がモデルプレスの取材に応じ、夢を叶えるために必要だと思うことについて「目標を決めて、たとえ時間がかかっても努力を重ねます」と語った。
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取材は4月27日に都内で行われた「KARINA×MARK＆LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』公開記者発表会』後に実施。イベントではパターにチャレンジする企画も行われ、カリナは1パット、2パットと外して悔しそうな表情を見せるも、3パット目で無事にカップイン。
夢を叶える秘訣を「目標を決めて、たとえ時間がかかっても努力を重ねます」と話したあとには「先ほどのパッティングのようにね！（笑）」と微笑み、「壁にぶつかったらどう乗り越える？」の問いにも「道具を使って壊したり。力ずくで壊して乗り越えます（笑）」と茶目っ気たっぷりに答えた。
また今後の夢は？の質問には「aespaとしてたくさんの活動をしたいですし、カリナとしても、そして私ユ・ジミンとしても、ひとりの人間として幸せな活動をしていきたいです」とにっこり。写真と動画の撮影を含めて約5分とわずかな時間だったが、韓国語だけではなく日本語も交えながら、記者の目を見て真摯に対応してくれた。（modelpress編集部）
aespa（エスパ）のリーダー。国内外で絶大な人気を誇る。2020年11月、aespaとしてシングル「Black Mamba」でデビュー。以降、「Supernova」「Whiplash」など世界的なヒット曲を連発。日本国内で2023年、2024年と2年連続で東京ドーム公演を成功させたほか、2026年は初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」も開催。グループのリーダーとしてチームをリードしながら、洗練されたビジュアルとスタイルを活かし、世界中から熱い視線を集め続けている。
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◆aespa・カリナの「夢を叶える秘訣」
取材は4月27日に都内で行われた「KARINA×MARK＆LONA 新アンバサダー就任＆新CM『PLAY ILLUSION』公開記者発表会』後に実施。イベントではパターにチャレンジする企画も行われ、カリナは1パット、2パットと外して悔しそうな表情を見せるも、3パット目で無事にカップイン。
◆aespa・カリナ「幸せな活動をしていきたい」
また今後の夢は？の質問には「aespaとしてたくさんの活動をしたいですし、カリナとしても、そして私ユ・ジミンとしても、ひとりの人間として幸せな活動をしていきたいです」とにっこり。写真と動画の撮影を含めて約5分とわずかな時間だったが、韓国語だけではなく日本語も交えながら、記者の目を見て真摯に対応してくれた。（modelpress編集部）
◆KARINA（カリナ）プロフィール
aespa（エスパ）のリーダー。国内外で絶大な人気を誇る。2020年11月、aespaとしてシングル「Black Mamba」でデビュー。以降、「Supernova」「Whiplash」など世界的なヒット曲を連発。日本国内で2023年、2024年と2年連続で東京ドーム公演を成功させたほか、2026年は初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」も開催。グループのリーダーとしてチームをリードしながら、洗練されたビジュアルとスタイルを活かし、世界中から熱い視線を集め続けている。
aespaカリナさんが「#モデルプレス決め顔チャレンジ」に挑戦?— モデルプレス (@modelpress) April 30, 2026
キュートな決め顔にご注目?https://t.co/66gIG92NQ1#??? pic.twitter.com/jXUi6bzwMl
aespaカリナが語った— モデルプレス (@modelpress) May 24, 2026
夢を叶える秘訣とは?
約5分の取材時間で
“茶目っ気たっぷり”?https://t.co/imCpVBhwL9#??? pic.twitter.com/LuwoJZxkdB
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