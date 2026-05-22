女優のん（32）が22日までにオフィシャルブログを更新。自然の中で過ごした“休息時間”のプライベートショットを公開した。「休息」と題し、オーバーサイズのデニムジャケットにピンクのワンピース姿で、植木の前で安らいだ表情を浮かべる写真や、編み込みヘアで和装姿で和の雰囲気が漂う屋内にたたずむ写真などを複数枚公開。ファンからは「激チル写真」「相変わらず花に負けてない！」「半纏姿が可愛いし、お顔を見ていたら20歳