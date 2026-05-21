とちぎテレビ 二酸化炭素を排出しない栃木県営水力発電所の電気を供給する、地産地消型の取り組み「とちぎふるさと電気」の、契約企業への認証票交付式が２１日、県庁で開かれました。 県庁昭和館で開かれた認証票交付式には、「とちぎふるさと電気」の契約する１７の企業の代表者らが出席しました。 冒頭の挨拶で福田富一知事は、「今後もエネルギーの地産地消を確実に進め、環境に配慮した持続可能な地域づくり