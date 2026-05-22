大谷は初回に8号先頭打者アーチ＆5回無失点の快投

【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が見せた異次元の活躍が、チームメートや指揮官から大絶賛されている。20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、今季4勝目と8号先頭打者アーチを記録した。クラブハウスやフィールドインタビューで語った“本音”とは？

初回の第1打席でいきなり右中間へ打球速度約179.1キロの先制アーチを放った。マウンドでは3回まで一人の走者も出さない快投。5回には1死満塁の絶体絶命のピンチを招いたものの、タティスJr.を1球で遊ゴロ併殺に仕留めて雄叫びをあげた。5回を無失点に抑える気迫の投球だった。

頼れるエースの躍動に仲間も興奮を隠せない。

同僚のジャスティン・ロブレスキー投手は自身のSNSで「ユニコーン」の絵文字を3つ添えて称賛した。テオスカー・ヘルナンデス外野手は試合後、「スポーツネット・ロサンゼルス」のフィールドインタビューに出演し、「彼はショウヘイだからね（笑）。彼が打席に立つたび、そしてマウンドに上がるたびに、僕たちはああいうことを期待するんだ。彼が健康な時は、いいことが起きるんだ」と称えた。

デーブ・ロバーツ監督も「今夜はベストな状態ではないと思うが、必要なアウトを奪う方法を見つけていた」と粘りの投球を評価している。ブレイク・スネル投手はストーリーズ機能で大谷の写真とともに「レッツゴー！」と綴り、8回に登板したカイル・ハート投手も「（5回の）あの場面でも素晴らしい投球をしてダブルプレーを取ってくれた。だからエキサイティングだったね」と絶賛した。（Full-Count編集部）