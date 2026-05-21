愛知県警などが昨年以降摘発した特殊詐欺事件のカンボジアやミャンマーなど4カ所の海外拠点で、人工知能（AI）で偽警察官の顔を生成していたことが21日、県警への取材で分かった。被害者に電話する「かけ子」がビデオ通話で使い、正体を隠して捜査から逃れる目的とみられる。捜査幹部は「AIの性能が向上すれば、さらに被害が拡大する恐れがある」と危機感を募らせる。県警によると、愛知など6県警合同捜査本部が摘発したカンボ