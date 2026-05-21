スパイスの女王とも呼ばれるカルダモン。柑橘系を思わせるすっきりとした香りの中に、ほのかなスパイシーさと甘みが混じり合う、複雑で上品な風味が特徴です。カルダモンの香りが漂う焼き菓子を味わえば、まるでカフェで過ごすようなひとときが楽しめます。 今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、「カルダモン」を使ったアレンジレシピを教えてもらいました。カルダモンはスーパーで気軽に手に入るので、ぜひ試し