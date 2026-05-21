これだけで味がキマる！魔法のスパイスで極上カフェタイム

スパイスの女王とも呼ばれるカルダモン。柑橘系を思わせるすっきりとした香りの中に、ほのかなスパイシーさと甘みが混じり合う、複雑で上品な風味が特徴です。カルダモンの香りが漂う焼き菓子を味わえば、まるでカフェで過ごすようなひとときが楽しめます。



今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、「カルダモン」を使ったアレンジレシピを教えてもらいました。カルダモンはスーパーで気軽に手に入るので、ぜひ試してみてくださいね。

▼大人な香りのサクサク「チョコクッキー」

カルダモンとチョコレートの組み合わせが絶妙なクッキー。スパイスの香りがチョコのコクと溶け合い、ひと口食べれば気分はすっかりカフェタイム。ティータイムのお供にぴったりです。

▼ほっこり濃厚「バナナパンプディング」

バナナのやさしい甘さにカルダモンの香りがふわりと漂う、リッチなパンプディング。材料をお皿に盛り付けてレンジとトースターに入れるだけで、お店顔負けのデザートが完成します。

▼スパイシーな香りがたまらない「カルダモンロール」

生地をこねる負担が少なく、本格派カルダモンロールが作れます。焼き上がりには香ばしくスパイシーな香りが部屋に広がりますよ。

▼ほっくり優しい「かぼちゃの米粉ケーキ」

かぼちゃの甘みとスパイスの風味が合わさったしっとりケーキ。米粉を使ったふんわりやわらかな食感で、おやつにもぴったり。テーブルに並べるだけで気分が上がります。





カルダモンはスーパーのスパイスコーナーで手に入ります。爽やかな香りが、いつものおやつ時間を特別なカフェタイムに変えてくれますよ。

今回のレシピは、クックパッドアンバサダーのみなさんにご協力いただきました。



ゆぅゅぅ

ウメ吉さん

lilymaman

管理栄養士まいまい

