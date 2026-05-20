２０２２年末をもって芸能界を引退した元ＳｅｘｙＺｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）のマリウス葉さんが、認定ＮＰＯ法人国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会（以下、国連ＷＦＰ協会）の「レッドカップキャンペーン１５周年オフィシャルサポーター」に就任することが２０日、明らかになった。毎日の買い物を通じ、国連ＷＦＰ協会が行っている学校給食支援を応援できる取り組み。マリウス葉さんは、「レッドカップキャンペーン１５周