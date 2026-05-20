２０２２年末をもって芸能界を引退した元Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）のマリウス葉さんが、認定ＮＰＯ法人国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会（以下、国連ＷＦＰ協会）の「レッドカップキャンペーン１５周年オフィシャルサポーター」に就任することが２０日、明らかになった。

毎日の買い物を通じ、国連ＷＦＰ協会が行っている学校給食支援を応援できる取り組み。マリウス葉さんは、「レッドカップキャンペーン１５周年という節目に、オフィシャルサポーターとしてこの活動に携わることができ、光栄に思います。国連ＷＦＰの学校給食支援は、子どもたちの栄養を支えるだけでなく、出席率や識字率の向上、そして将来の自立や社会参加にまでつながる、長期的な影響力を持つ大切な取り組みです。

ドイツに滞在していた頃、ウクライナからの難民の方々と同じ空気の中で暮らしながら、紛争の影響が遠い話ではないと実感しました。ニュースで見ていたものが、隣にある現実となった時、自分に何ができるかを真剣に考えさせられました。

国連ＷＦＰ協会の取り組みについて、多くの方に知っていただけるよう発信していきたいです」とコメントした。

２３年、２４年と「＃ごちそうさまチャレンジ」のスペシャルアンバサダーを務めており、２５年・２６年には「ＷＦＰチャリティー エッセーコンテスト」の特別審査員となった。レッドカップキャペーン１５周年の節目である今年、オフィシャルサポーターとして就任した。

マリウスさんは、２０００年にドイツで生まれ幼少期を過ごし、１１年から２２年まで日本国内で芸能活動を行った。１８年に上智大学国際教養学部へ入学後、スペインのＩＥ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙへ編入。ＰＰＬＥ（政治学、哲学、法学、経済学）を専攻し、２４年に卒業。雑誌「ＳＰＵＲ」で、現代社会が抱える様々な問題について連載を持つなど活動の幅を広げている。