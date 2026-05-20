◇パ・リーグソフトバンク1―2オリックス（2026年5月19日京セラD大阪）痛みに耐えた覚悟の99球だった。開幕4連勝中のソフトバンク大津がアクシデントにも負けず、6回8安打2失点（自責1）と粘り抜いた。ただ、今季初黒星を喫して「逆球を打たれたり、反省するところが多い」と悔しさを言葉に込めた。0―1の2回2死に若月の打球が左足に直撃。マウンド上で顔をゆがめた。支えられながらベンチに戻って治療して再びマウンド