ソフトバンクは１９日のオリックス戦（京セラ）に１―２で惜敗した。先発・大津が６回２失点（自責１）と粘ったが、打線が援護できなかった。試合後、小久保監督は「なかなかチャンスらしいチャンスがつくれない」と振り返った。打線は相手先発・九里をはじめとした計５投手の継投の前に沈黙。９回は二死三塁と一打同点の場面をつくったが、山川が空振り三振に倒れた。この日、４打数無安打と山川のバットから快音は聞かれず