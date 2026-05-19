19日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は、2026-27シーズンより長屋梓氏（31）が監督に就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 24歳の若さで監督を務めた林田文弥氏の退任に伴い、長屋新監督の就任が決定した。岐阜県の長屋新監督は至学館大学を卒業後、愛知教育大学大学院に進学。その後は愛知県を拠点に活動する社会人チームの味祭でプレーし