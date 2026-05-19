◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人が２年ぶりに７連勝を飾った。先発・戸郷は７回無失点の好投で待望の今季初勝利。初回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた２点を守り切った。前週３連投を含む全５試合登板のマルティネスが疲労を考慮して残留。８回は中川、田中瑛、９回は大勢が締めて無失点リレーを完成させた。試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。―戸郷が７回無失点で