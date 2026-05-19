◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）

巨人が２年ぶりに７連勝を飾った。先発・戸郷は７回無失点の好投で待望の今季初勝利。初回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた２点を守り切った。

前週３連投を含む全５試合登板のマルティネスが疲労を考慮して残留。８回は中川、田中瑛、９回は大勢が締めて無失点リレーを完成させた。

試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。

―戸郷が７回無失点で初勝利。

「チームにとっても本人にとっても大きな１勝になりましたね」

―変化はどのように感じられたか。

「横から見てる感じね、キレも良さそうでしたし、途中からすごくテンポも良くなってきたんで、ちょっとだけ最後ね、７回までは引っ張りましたけど」

―またローテか。

「そうですね。次中７かな。空けてたぶん行くと思います」

―過去２登板と比べて今日良くなってた点。

「フォークで三振も取れてたし、打ち取ることもできてたので。あとはムダなフォアボールがなかったっていうところですかね」

―平山の先頭打者本塁打もかなり大きかった。

「そうですね、大きい。結局、決勝点になったんでね」

―７連勝、チームの勢いは。

「連勝もね、その一つ一つの積み重ねなので。それでね、７連勝、たまたまできてるので。また１日空きますけど、神宮でね、締めてやりたいなと思います」