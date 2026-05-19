5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗と吉田仁人が、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場する。【別カット】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人山中と吉田は、グループのメンバー同士はもちろん、芸人仲間、お世話になった先生や家族にも登場してもらい、推しにとって大切な“あの人”との心温まるトークを展開する特集「推したちのキズナ・トーク」に登場する。“YJコンビ”の2人は、ゲームで深