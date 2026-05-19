M!LK山中柔太朗、吉田仁人からの“忘れられない言葉”告白「背筋が伸びて、言葉以外の記憶がない」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗と吉田仁人が、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場する。
【別カット】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人
山中と吉田は、グループのメンバー同士はもちろん、芸人仲間、お世話になった先生や家族にも登場してもらい、推しにとって大切な“あの人”との心温まるトークを展開する特集「推したちのキズナ・トーク」に登場する。
“YJコンビ”の2人は、ゲームで深まった友情や、8年間活動を共にして感じるお互いへのリスペクトを語る。なかなか聞けない、運命で結ばれているかもしれない2人のマル秘トークをたっぷり届ける。
山中は「M!LKに加入して8年の間で、よっしーに言われたことですごく印象に残ってるのが、コロナ禍のとき。先の不安からやる気をなくしていた僕に、よっしーから連絡をもらったんだよね。何だろうと思ったら、『ちょっと最近ダラけてない？』みたいなことをズバッと言われて。『よっしーに言われちゃった』って、すごく反省したし、初心を思い出させてくれた出来事。ちなみに背筋が伸びて、言葉以外の記憶がない」と振り返る。
一方、吉田は「僕も、スケジュールがしんどいとき、柔太朗が『ここは頑張らんといかんよ』って言うでしょ？その言葉がすんなり入ってくるんだよ。『頑張ろうよ！』じゃなくて、寄り添ってくれる感じが、ありがたいなって。柔太朗は、グループに絶対的に必要な存在だよ、平社員として（笑）」とユニークにコメント。山中は「強い上司ばっかりだからね（笑）」とうなずきつつ、「僕らの関係って、高校の友だちぐらいだと思わない？」と問いかけ。吉田も「そうだね。変に気も使わないし。柔太朗の地元の同級生と一緒に焼き肉屋へ行ったりもするし（笑）」と共感した。
同号は通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行され、通常版では、2人の撮り下ろしピンナップ（厚紙ポスター）が特別付録となっている。
【別カット】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人
山中と吉田は、グループのメンバー同士はもちろん、芸人仲間、お世話になった先生や家族にも登場してもらい、推しにとって大切な“あの人”との心温まるトークを展開する特集「推したちのキズナ・トーク」に登場する。
“YJコンビ”の2人は、ゲームで深まった友情や、8年間活動を共にして感じるお互いへのリスペクトを語る。なかなか聞けない、運命で結ばれているかもしれない2人のマル秘トークをたっぷり届ける。
一方、吉田は「僕も、スケジュールがしんどいとき、柔太朗が『ここは頑張らんといかんよ』って言うでしょ？その言葉がすんなり入ってくるんだよ。『頑張ろうよ！』じゃなくて、寄り添ってくれる感じが、ありがたいなって。柔太朗は、グループに絶対的に必要な存在だよ、平社員として（笑）」とユニークにコメント。山中は「強い上司ばっかりだからね（笑）」とうなずきつつ、「僕らの関係って、高校の友だちぐらいだと思わない？」と問いかけ。吉田も「そうだね。変に気も使わないし。柔太朗の地元の同級生と一緒に焼き肉屋へ行ったりもするし（笑）」と共感した。
同号は通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行され、通常版では、2人の撮り下ろしピンナップ（厚紙ポスター）が特別付録となっている。