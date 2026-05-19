東京出入国在留管理局は19日、ゴールデンウイーク期間（4月29日〜5月10日）の成田、羽田両空港の出入国者数を発表した。成田は111万6290人で前年の同時期より1％減少した。羽田は78万4400人で0.7％増となった。中国への渡航者が減った一方、全体ではほぼ横ばいとなった。成田の出入国者は、日本人が前年比16.2％増の36万2080人、外国人が7.6％減の75万4210人。渡航先は韓国が11万8400人で最も多く、台湾が6万5100人、米国が5万