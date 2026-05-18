大阪府高石市にある高石自動車スクールは、このたびサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションを決定。5月より教習車およびホームページなどにデザイン素材を導入し、展開を進める。高石自動車スクールについて1960年に開業した高石自動車スクールは、モータリゼーションの進化とともに発展を遂げ、地域の安全・安心な交通社会に寄与してきた。少子高齢化や若者のクルマ離れで教習所業界は新たな競争の時代