【大阪府高石市】高石自動車スクールがハローキティのデザイン素材導入を決定！教習車やHPなどで展開



大阪府高石市にある高石自動車スクールは、このたびサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションを決定。5月より教習車およびホームページなどにデザイン素材を導入し、展開を進める。

高石自動車スクールについて

1960年に開業した高石自動車スクールは、モータリゼーションの進化とともに発展を遂げ、地域の安全・安心な交通社会に寄与してきた。少子高齢化や若者のクルマ離れで教習所業界は新たな競争の時代を迎えているなか、高石自動車スクールでは他社に先駆け様々な変革にチャレンジすることで、順調に成長を続けているという。

なお、高石自動車スクールまでのアクセスは、電車を利用する場合、南海本線北助松駅下車徒歩3分、車を利用する場合は、堺泉北有料道路26号線出口を降りて4分、阪神高速助松出口を降りて5分だ。駐車・駐輪場を完備している。

「ハローキティ」デザイン素材導入の背景

高石自動車スクールは、「ハローキティ」デザイン素材を導入する。

高石自動車スクールでは、地域の人々に安心して通ってもらえる教習環境づくりと、安全運転意識の向上に取り組んでいる。今回の導入は、教習所に対して緊張感や堅い印象を持つ人にも、より親しみを感じてもらえる環境づくりの一環として実施するもの。

幅広い世代に親しまれている「ハローキティ」をデザインに活用することで、教習所をより身近に感じてもらうとともに、運転において大切な思いやりや、やさしさといった価値観もあわせて発信していく。

教習車のラッピングやホームページ上での展開を予定

今後は、教習車のラッピングやホームページ上での展開を予定しており、準備が整い次第、順次公開していくとしている。高石自動車スクールはこれからも、地域に根ざした教習所として、安心して免許取得を目指せる環境づくりに努めていく考えだ。

この機会に、「ハローキティ」のデザイン素材の導入を決定した高石自動車スクールをチェックしてみては。

■高石自動車スクール

住所：大阪府高石市綾園7-5-47

公式HP：https://www.takaishi-driving.com/index.html

公式Instagram：https://www.instagram.com/takaishi_driving_school

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@takaishi_ds

(ソルトピーチ)