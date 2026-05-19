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オクラホマシティ・サンダー vs サンアントニオ・スパーズ 日付：2026年5月19日（火） 開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City） 最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 115 - 122 サンアントニオ・スパーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対サンアントニオ・スパーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターは両チー