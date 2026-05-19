○ パドレス 1−0 ドジャース ●

＜現地時間5月18日 ペトコ・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間18日、敵地でのパドレス戦に先発登板。7回1失点と好投したが、今季4敗目を喫した。

中5日で同地区戦に登板した山本は初回、2番アンドゥハーに対してカウント2-2と追い込んでからのスプリットが浮き、左中間スタンドへの4号先制ソロを被弾。それでも、この一発以外には得点を与えず、2回裏はわずか6球で三者凡退。3回裏の二死から再び2番アンドゥハーに安打を許したが、3番シーツをきっちり遊ゴロに打ち取った。

4回裏は4番マチャド、5番ボガーツを連続三振に斬って三者凡退。5回裏は二死から四球で走者を出しながらも、1番タティスJr.を見逃し三振に仕留めた。6回裏にも2番アンドゥハーを二ゴロに打ち取った後、3番シーツと4番マチャドを連続三振。7回裏には一死二塁とこの試合初めて得点圏に走者を背負ったが、後続を断った。

山本は今季最多の107球を投げて7回3被安打、2四球、8奪三振、1失点と好投したが、ドジャース打線が無得点に抑え込まれて2登板連続の黒星。今季成績は3勝4敗、防御率3.32となっている。