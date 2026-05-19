4月29日に東京都福生市で男子高校生がハンマーで殴打され、5月1日に殺人未遂容疑で高林輝行容疑者が逮捕された事件。インターネット上では、高林容疑者に同情的な声が集まり、情状酌量による刑の減軽を求める署名活動が行われている。 報道によれば、被害者の少年たちは改造バイクで騒音を発生させていたとされ、高林容疑者は長年にわたり騒音に悩まされていた可能性が指摘されている。 検察庁や裁判所に提出され