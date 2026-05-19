デヴィ・スカルノ氏東京地裁は19日、マネジャーだった女性らに暴行を加えたとして2件の暴行罪で在宅起訴された、タレントの「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ氏（86）の初公判を6月23日に指定した。起訴内容によると、昨年2月に東京都渋谷区の飲食店で、アシスタントだった女性にグラスなどを投げつけ、同10月28日深夜には同区の動物病院で、マネジャーだった別の女性を殴ったり蹴ったりしたとしている。