FX投資で得た利益、約1億8400万円を申告しなかったとして都内の契約社員が刑事告発されました。■FXで得た利益約1.8億円を申告せず…東京国税局査察部から刑事告発されたのは、契約社員の村松正昭氏（54）です。関係者によりますと、長年にわたりFX投資をおこなっていた村松氏は、2022年以降、高金利で円に強い外貨にしぼって投資をおこなうようになり、多額の利益をあげていましたが、2023年と2024年の2年間で約1億8400万円の所