FX投資で得た利益、約1億8400万円を申告しなかったとして都内の契約社員が刑事告発されました。

■FXで得た利益 約1.8億円を申告せず…

東京国税局査察部から刑事告発されたのは、契約社員の村松正昭氏（54）です。

関係者によりますと、長年にわたりFX投資をおこなっていた村松氏は、2022年以降、高金利で円に強い外貨にしぼって投資をおこなうようになり、多額の利益をあげていましたが、2023年と2024年の2年間で約1億8400万円の所得を隠し、所得税約2700万円を脱税した疑いがもたれています。

脱税で得たカネは、さらなるFX投資などにあてていたということです。

村松氏は日本テレビの取材に対し、修正申告と納税を済ませたとしたうえで、「厳粛に受け止め、深く反省しております」としています。

■FXの利益も納税が必要

FX投資によって得た利益は「雑所得」として区分される課税対象で、年間20万円以上の利益がある場合、会社員などでも確定申告が必要となります。その際、証券会社などが発行する「期間損益計算書」に記載された年間の利益額を正しく申告する必要があります。

今回のケースでは、「期間損益計算書」に記載された利益額の大半を申告していなかったため、悪質な脱税と認定されたということです。

また、ある年の赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺する「損失の繰越控除」をおこなう場合には、赤字の年であっても確定申告書を提出する必要があるので注意が必要です。