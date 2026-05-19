【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブ2days『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。初日である、5月16日公演のレポートが到着した。 ■「今日生きてて良かったなって思います」（LEO） BGMの「Slogan」のライブ音源が徐々に大きくなった。巨大なLEDビジョンに、ファッションモデルのRYUHEI、ロックンローラーのSHUNTOが