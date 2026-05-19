米カリフォルニア州サンディエゴのモスクで銃撃事件が発生し3人が死亡した/Reuters（CNN）米サンディエゴ最大のモスク（イスラム教礼拝所）であるサンディエゴ・イスラムセンターで18日に銃撃事件が発生し、3人が死亡した。地元警察のスコット・ウォール警察署長が発表した。その後容疑者2人が死亡しているのが見つかったという。ウォール氏によると、警察官がモスクに到着した際、3人の遺体を発見した。いずれも成人男性だった。