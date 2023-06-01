北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に初選出され、中盤の主軸として期待されるＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝が１８日、シーズンを終え、２５日から国内で始動する森保ジャパン合流のため羽田空港に帰国した。ドイツ１部で日本人初となる２季連続の全試合先発出場を果たした驚異のスタミナを誇るボランチは、初出場となるＷ杯の舞台でのフル稼働を約束した。＊＊＊晴れやかな表情を浮かべながらも、佐野は