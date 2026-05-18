スズキの最多販売モデル「ソリオ」に反響スズキが販売するハイトワゴン「ソリオ」が、2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会が発表した乗用車ブランド通称名別順位において、5万2642台を記録しました。この数字はスズキの乗用車のなかで最も売れている車種であることを示しています。【画像】これがスズキ「ソリオ」です！ 画像を見る（19枚）そんなソリオについて、販売店にはどのような反響がある