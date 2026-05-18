高松琴平電気鉄道（ことでん）は、設備コストや人件費の増加などに対応するため、30円から50円の鉄道運賃の値上げを国に申請したと発表しました。 【写真を見る】【ことでん】運賃値上げを国に申請初乗りが現行の200円から230円へ定期を含む平均値上げ率は14.5%に【香川】 ことでんによりますと、物価高や中東情勢の悪化による鉄道施設の修繕費や人件費の増加などに対応するため、四国運輸局に運賃の値上げを申請したという