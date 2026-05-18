ボクシングの六島ジムが１８日、大阪市内で会見を開き、７月２７日に後楽園ホールでＤＡＮＧＡＮプロモーションとの共催で興行を開催することを発表した。同ジムが後楽園ホールで主催興行を行うのは初めて。メインイベントでは昨年度のバンタム級全日本新人王で日本同級１１位の光富元（２４）＝六島＝が、５４キロ契約８回戦で岸部久也（２６）＝角海老宝石＝と対戦する。ＩＢＦ世界スーパーバンタム級１位の西田凌佑（２９）