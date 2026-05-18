ボクシングの六島ジムが１８日、大阪市内で会見を開き、７月２７日に後楽園ホールでＤＡＮＧＡＮプロモーションとの共催で興行を開催することを発表した。同ジムが後楽園ホールで主催興行を行うのは初めて。メインイベントでは昨年度のバンタム級全日本新人王で日本同級１１位の光富元（２４）＝六島＝が、５４キロ契約８回戦で岸部久也（２６）＝角海老宝石＝と対戦する。

ＩＢＦ世界スーパーバンタム級１位の西田凌佑（２９）を筆頭に有力ランカーを多数擁し、現在関西地区で最も勢いのある六島ジムが東京に進出する。今回は伸び盛りの光富に加え、東洋太平洋スーパーバンタム級１５位の中里陽向（２３）、大原寧王（２２）の３人が参戦。中里は星野凌（２９）＝ＪＢスポーツ、大原はアタノン・クンラウォン（３０）＝タイ＝と対戦する。光富と大原が東京、中里は埼玉と関東出身の３選手が抜てきされた。

六島ジムの枝川孝会長は「３人は関東出身で、なかなかこっち（大阪）ではチケットを売りにくい。今回は地元で応援しやすい。光富はチケットを４００枚売ると言っている」と説明。今回の興行が成功すれば、今後も首都圏での興行を続けていく方針だ。

日大出身の光富は「全日本新人王を後楽園ホールで戦った。たくさんの応援の前で試合ができるのはうれしいこと。ランキングを上げていってタイトルマッチを目指したい」と必勝を誓った。中里は「プロになって初めて後楽園ホールで試合ができる。課題のディフェンスを修正して圧倒して勝ちたい」と奮起。東洋大出身でデビュー戦に臨む大原は「しっかり仕上げていい勝ち方をしたい。やるからには世界のトップを目指します」と力強く宣言した。