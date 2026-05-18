走りを研ぎ澄ました「STI Performance Edition」スバルのラインナップにおいて、フォレスターに次いで高い人気を誇るスタンダードモデルが「インプレッサ」です。一般社団法人日本自動車販売協会連合会の統計（「クロストレック」との合算値）によると、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の販売台数は2万8930台に達しました。同期間のスバル車の中で第2位に輝いており、幅広い層から厚い信頼を得ています。【画像】これがスバ