深い緑がカッコイイ！ルノー・ジャポンは2026年5月14日、3列ミニバン「ルノー グランカングー」の限定車「ルノー グランカングー クルール」のラインナップに新たな「ジョン ラ・ポスト」と「ヴェール パリ」のボディカラーを追加した新たな限定車を100台限定（各色50台）で販売すると発表しました。このうちヴェール パリをまとうモデルはどのようなモデルなのでしょうか。【画像】これが「カングー限定車」です！ 画像を見る