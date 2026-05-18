ＮＹ原油時間外108ドル台に乗せる、米イラン収束の兆し見えず 東京時間10:20現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝108.64（+3.22+3.05%） NY原油先物は108ドル台に乗せた。米イラン戦争に収束の兆しが見えず、ホルムズ海峡封鎖の長期化が懸念される。 報道によると米国はイランに5つの条件を提示したようだが、イラン側が受け入れる可能性は低い。トランプ氏はイランに「もう時間がないぞ