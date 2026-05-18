乗用車を運転中、原付バイクを追い越そうとした際に衝突し、逃走した疑いで長岡市に住む会社員の男(51)が逮捕されました。警察によりますと、17日午後2時半過ぎ、長岡市宮本東方町の国道8号を走行していた男の車が、被害男性（40歳代）の運転していた原付を追い越そうとした際に衝突し、必要な救護活動等を行わずに逃走した疑いが持たれています。2台はどちらも国道8号上を長岡市中心部の方向に進行していました。被害男性は両上腕