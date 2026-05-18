けさ、東急池上線の電車内で乗客が持っていたモバイルバッテリーから火が出ました。この影響で池上線は現在も一部区間で運転を見合わせています。東急電鉄などによりますと、きょう午前7時半ごろ、走行中の池上線の車内で乗客のモバイルバッテリーから火が出ました。火は、およそ20分後に消し止められましたが、車内にいた女性がけがをしたほか、車両内の一部が燃えたということです。この影響で、池上線は雪が谷大塚駅と五反田駅