きのう（17日）午後、岡山県赤磐市で納屋を全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【写真を見る】赤磐市で納屋を全焼けが人なし【岡山】 出火当時、納屋は無人 警察によりますと、午後4時50分ごろ赤磐市町苅田の羽原政明さん（77）の納屋から火が出ているのを、羽原さんの妻（75）が見つけ110番通報しました。 火は約1時間半後に消防により消し止められましたが、木造瓦葺平屋建ての納屋１棟約