札幌・中央警察署は2026年5月17日午後11時すぎ、暴行の疑いで中国籍の男（21）を現行犯逮捕しました。男は5月17日午後10時すぎ、札幌市中央区南2条西7丁目の飲食店で、従業員の男性（40）の腕をつかんで引っ張る暴行を加えた疑いがもたれています。店の関係者から「お客さんが暴れている」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は泥酔状態で会話ができておらず、認否も確認できない状況だということです。警察は