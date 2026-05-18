『境界知能の人たち』（古荘純一 著）「困難さをかかえながらも社会から見落とされてきた人々」【画像】あと少しIQが低ければ支援が受けられるのに…『境界知能の人たち』を見る著者の古荘純一氏は、境界知能の人たちを、右のような視点で捉えている。知能検査の数値（IQ）が70〜84の範囲にある状態を「境界知能」という。日本の人口の7人に1人、約1700万人が該当するのだそうだ。ただし、境界知能は診断名ではない。IQの数値