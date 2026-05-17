お笑いコンビ「エバース」の町田和樹がテレビ東京系で１６日深夜に放送された「ぴったりにちようチャップリン」に出演。“モテ”について語った。野球をやっていた学生時代に「モテていた」と話した相方の佐々木隆史。ＭＣの「千鳥」大悟は「佐々木と町田ではモテは違ったやろ」と話を振ると、町田は「いやでもわかんないっす。最近だとちょっと俺あるかもしんないです」と明かした。続けて「やっぱ佐々木は数はすごいです