2026年5月17日午前6時半ごろ、北海道士別市多寄町の河川敷で、山菜採り中の男性（78）がクマに襲われました。男性は後ろに倒れこんだ際、振り回した手がクマの鼻に当たり、クマはそのまま逃げたということです。男性にけがはありませんでした。警察によりますと、男性がクマに襲われたのは天塩川の河川敷です。山菜を採っていた男性が後ろを振り返ったところ、およそ5メートルの距離に四つん這いのクマがいたということです