お惣菜ポテトサラダに追加で大満足！ お惣菜コーナーのポテトサラダはおいしくて忙しい日に助かりますが、量が少なくて物足りなさを感じることも。そんなときに役立つ、簡単にボリュームアップできるワザをご紹介します。 マカロニ＆ゆで卵をプラス市販のカットサラダを混ぜる食材ミックスで食感も楽しく マカロニやゆで卵、カット野菜などリーズナブルな食材でポテトサラダを増量するレシピをご紹介しました。量だけでなく食感