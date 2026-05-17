俳優の大沢たかお(58)が13日、自身のインスタグラムを更新し、横須賀駅のホームに立つ姿を公開した。 【写真】現実なのに映画っぽい大沢たかおと小泉防衛相の2ショット 白のタンクトップに白シャツを羽織り、Ｇパンを履いた自然体ショット。口元のわずかな笑みもさわやかだ。フォロワーからは「ラフな装いもカッコいい」「電車で？」「よこすかのホームでたかおさんと出会える世界線はどこですか????」