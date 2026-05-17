俳優の大沢たかお(58)が13日、自身のインスタグラムを更新し、横須賀駅のホームに立つ姿を公開した。



【写真】現実なのに映画っぽい 大沢たかおと小泉防衛相の2ショット

白のタンクトップに白シャツを羽織り、Ｇパンを履いた自然体ショット。口元のわずかな笑みもさわやかだ。フォロワーからは「ラフな装いもカッコいい」「電車で？」「よこすかのホームでたかおさんと出会える世界線はどこですか????」と何気なくJRの駅のホームに立っていることに驚く声も寄せられていた。



大沢の投稿に反応したのが、横須賀を地元とする小泉進次郎防衛相(45)。17日に自身のインスタに大沢との2ショットを掲載し「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい。」と喜んだ。「海上自衛隊をはじめ、自衛隊の応援もいつもありがとうございます。」と感謝も添えた。



大沢は海上自衛官が原子力潜水艦を乗っ取り、独立国「やまと」を名乗って世界各国に重大な判断を迫る物語を描いた「沈黙の艦隊」シリーズで主人公・海江田四郎を演じている。同作のプロデューサーも務めており、制作に自衛隊の協力を仰ぐために自ら交渉に臨んだこともある。2023年の映画第1作公開時に大沢は「この作品は、防衛省、海上自衛隊の協力なくしては、到底完成することができなかったと心から思っています」と感謝していた。



小泉氏は今年3月19日の自身のX(旧ツイッター)で「沈黙の艦隊 北極海大海戦」のポスタービジュアル画像を掲載。同作が同月20日に配信されるタイミングで「私の地元、横須賀の海上自衛隊での発表ありがとうございました！自衛隊も撮影に協力しています。」とプロモーションに一役買っていた。



（よろず～ニュース編集部）