＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】琴櫻の「見たことない」仕草と表情大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が前頭四枚目・大栄翔（追手風）にいいところなく押し出しで敗れ6敗目（2勝）を喫した。これで泥沼の4連敗。取組後に土俵下で見せた琴櫻の仕草と表情にファンが注目。「こんな琴櫻の表情見たことない」「メンタルが心配」「これは深刻ですね心技体ボロボロ」「どこか体が悪いんじゃない？」など心配の声が相次