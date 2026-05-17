一気呵成のカウンターで仕留めた。Ｖ・ファーレン長崎は５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第17節で、ヴィッセル神戸とホームで対戦している。21分に長崎は先制点を挙げる。スコアラーは山口蛍。相手のCKを跳ね返し、カウンターを発動。この時、背番号５は自陣のゴールにカバーに入っていて、まさに最後尾から駆け出していく。 チアゴ・サンタナのパスにマテウス・ジェズスが抜け出し、右サイドから